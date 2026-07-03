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Отлично представяне на Карла Бързакова и Симона Попова на турнир в Ниш

  • 3 юли 2026 | 09:09
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Отлично представяне на Карла Бързакова и Симона Попова на турнир в Ниш

Карла Бързакова се класира за полуфиналите на сингъл, а заедно със Симона Попова е финалистка на двойки при девойките на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа в Ниш (Сърбия).

В изцяло български четвъртфинал на сингъл при девойките Бързакова победи Симона Попова с 6:3, 7:5. Това е трета поредна победа за Карла на турнира, като в първия кръг тя елиминира и водачката в схемата Мина Бачанин (Сърбия).

За място на финала Бързакова ще играе утре срещу четвъртата поставена Еда-Лара Сачирович (Босна и Херцеговина).

В надпреварата на двойки Карла Бързакова и Симона Попова, поставени под №2, се класираха за финала. Българките победиха убедително на полуфиналите с 6:2, 6:3 Маргарита Константину и Алексия Стрика (Кипър). В спор за титлата утре нашите момичета ще играят срещу третите поставени представителки на домакините Жана Перич и Дуня Войнович.

Рая Маркова загуби на четвъртфиналите на сингъл с 2:6, 2:6 от Жана Перич (Сърбия), след като преди това постигна две убедителни победи в два сета.

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