Станаха известни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното до 18 г.

На кортовете на ТК „Левски" в София се изиграха осминафиналните срещи на сингъл от Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 години. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда при отлични условия и организация на базата в Борисовата градина, като събра най-добрите млади тенисисти в страната в тази възрастова група.

Юноши 1/8-финали:

№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Марин Абаджиев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:0, 6:2

Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Калоян Карапетров (ТК "1882", гр.София) 6:3, 6:4

№4 Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София) –Богомил Иринчев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) 4:6, 6:1, 6:1

Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Йордан Малинков (ТК "Левски", гр.София) 7:5, 6:2

Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София) – Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:3, 6:3

№3 Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:3, 6:0

Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) 2:6, 6:0, 6:2

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:3, 6:3

Юноши 1/4-финали:

№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№4 Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София) –Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№3 Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София)

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София)

Девойки, 1/8-финали:

Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:2, 6:3

Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София) 6:2, 6:1

Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Александра Рангелова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 3:6, 6:0, 6:0

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Кита Божинова (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:1, 6:1

№8 Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", гр.София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 4:6, 6:2, 6:3

№4 Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) – Мария Мотреникова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:0, 6:1

Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №5 Ренета Дженкова (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:3, 6:1

№2 Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) – Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:2, 6:1

Девойки, 1/4-финали:

Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София)

Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София)

№4 Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) – №8 Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", гр.София)

№2 Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) – Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Турнирен директор на първенството е Константин Георгиев, а главен съдия Глория Стоянова.

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