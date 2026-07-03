Станаха известни четвъртфиналистите на сингъл на Държавното до 18 г.

На кортовете на ТК „Левски" в София се изиграха осминафиналните срещи на сингъл от Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 години. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда при отлични условия и организация на базата в Борисовата градина, като събра най-добрите млади тенисисти в страната в тази възрастова група.
Юноши 1/8-финали:
№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Марин Абаджиев (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:0, 6:2
Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Калоян Карапетров (ТК "1882", гр.София) 6:3, 6:4
№4 Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София) –Богомил Иринчев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) 4:6, 6:1, 6:1
Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Йордан Малинков (ТК "Левски", гр.София) 7:5, 6:2
Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София) – Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:3, 6:3
№3 Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:3, 6:0
Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) 2:6, 6:0, 6:2
№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:3, 6:3
Юноши 1/4-финали:
№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)
№4 Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София) –Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)
№3 Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София)
№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София)
Девойки, 1/8-финали:
Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:2, 6:3
Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София) 6:2, 6:1
Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Александра Рангелова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 3:6, 6:0, 6:0
Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Кита Божинова (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:1, 6:1
№8 Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", гр.София) – Каталина Йовчева (ТК "Велто", гр.Варна) 4:6, 6:2, 6:3
№4 Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) – Мария Мотреникова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:0, 6:1
Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №5 Ренета Дженкова (ТК "Добротица", гр. Добрич) 6:3, 6:1
№2 Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) – Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:2, 6:1
Девойки, 1/4-финали:
Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София)
Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София)
№4 Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) – №8 Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", гр.София)
№2 Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) – Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)
Турнирен директор на първенството е Константин Георгиев, а главен съдия Глория Стоянова.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google