Два златни медала за отборите на Академик на Балканиадата по естетическа групова гимнастика

Отборите на Академик София завоюваха два златни медала от Балканиадата по естетическа групова гимнастика, която се проведе в Кишинев (Молдова).
Шампиони станаха Академик във възрастите 10-12 и 12-14 години с треньори Десислава Минева и Светослава Иванова.
Съдии за България на шампионата бяха Елена Дукова, Карина Нейкова и Станислава Алексиева-Пандова.
На Балканиадата участваха близо 50 отбора във всички възрасти от Молдова, България, Украйна и Турция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google