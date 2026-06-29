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Два златни медала за отборите на Академик на Балканиадата по естетическа групова гимнастика

  • 29 юни 2026 | 10:32
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Два златни медала за отборите на Академик на Балканиадата по естетическа групова гимнастика

Отборите на Академик София завоюваха два златни медала от Балканиадата по естетическа групова гимнастика, която се проведе в Кишинев (Молдова).

Шампиони станаха Академик във възрастите 10-12 и 12-14 години с треньори Десислава Минева и Светослава Иванова.

Съдии за България на шампионата бяха Елена Дукова, Карина Нейкова и Станислава Алексиева-Пандова.

На Балканиадата участваха близо 50 отбора във всички възрасти от Молдова, България, Украйна и Турция.

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