Столична община отдаде почит на медалистите от Световното за спортисти със синдром на Даун

София отдаде заслужено признание на българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Кметът на столицата Васил Терзиев посрещна националния отбор, който спечели впечатляващите 27 медала, сред които 11 златни.

По време на срещата президентът на Федерацията за адаптирана физическа активност Слав Петков благодари на Столична община и на кмета Васил Терзиев за подкрепата при организацията на световния шампионат. По думите му първенството е получило широк международен и обществен отзвук и е показало, че България може успешно да бъде домакин на големи спортни форуми, които насърчават приобщаването чрез спорта.

На срещата присъстваха още заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева и директорът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ Десислава Темелкова.

Освен успешното домакинство на Световното първенство, по време на разговора бяха обсъдени и следващите предизвикателства пред федерацията. Сред тях е организацията на Европейското първенство за хора с аутизъм, което София ще приеме през март 2027 година.

От Столична община заявиха, че ще продължат да подкрепят инициативи, които насърчават приобщаването чрез спорт и създават повече възможности за хората с увреждания.

Кметът Васил Терзиев поздрави лично Радена Ангелова, Николай Тодоров и Радослав Тончев, както и всички български национали за отличното им представяне. Световното първенство събра близо 400 спортисти от 27 държави, а българският отбор се нареди сред най-успешните участници в надпреварата с общо 27 отличия.

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