МОК няма да даде статут на олимпийски отбори на Гренландия и Фарьорските острови

Гренландия и Фарьорските острови няма да бъдат признати за отделни и независими олимпийски отбори, въпреки искането на датския парламент, заявиха от МОК.

Олимпийската харта в продължение на 30 години определя държава, която може да има официален отбор, като „независима държава, призната от международната общност“.

"Гренландия и Фарьорските острови, които са полуавтономни територии в кралство Дания, не отговарят на този стандарт", се казва в изявление на Международния олимпийски комитет.

Denmark has formally urged the IOC to recognise Greenland and the Faroe Islands as independent National Olympic Committees, allowing them to compete under their own flags.



In a letter to the IOC, the Danish Parliament argued that both territories already participate… pic.twitter.com/1m0FcQWhzX — insidethegames (@insidethegames) July 1, 2026

„Тази позиция е била обяснена и съобщена много ясно на заинтересованите страни многократно през последните години“, добавиха от МОК.

Официалното искане на датския парламент беше отправено преди две седмици и публикувано във вторник. То дойде седмици след като датският премиер Мете Фредериксен сформира ново коалиционно правителство. В предизборната кампания тя обеща подкрепа за Гренландия срещу желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие острова.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google