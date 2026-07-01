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  3. МОК няма да даде статут на олимпийски отбори на Гренландия и Фарьорските острови

МОК няма да даде статут на олимпийски отбори на Гренландия и Фарьорските острови

  • 1 юли 2026 | 22:08
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МОК няма да даде статут на олимпийски отбори на Гренландия и Фарьорските острови

Гренландия и Фарьорските острови няма да бъдат признати за отделни и независими олимпийски отбори, въпреки искането на датския парламент, заявиха от МОК.

Олимпийската харта в продължение на 30 години определя държава, която може да има официален отбор, като „независима държава, призната от международната общност“.

"Гренландия и Фарьорските острови, които са полуавтономни територии в кралство Дания, не отговарят на този стандарт", се казва в изявление на Международния олимпийски комитет.

„Тази позиция е била обяснена и съобщена много ясно на заинтересованите страни многократно през последните години“, добавиха от МОК.

Официалното искане на датския парламент беше отправено преди две седмици и публикувано във вторник. То дойде седмици след като датският премиер Мете Фредериксен сформира ново коалиционно правителство. В предизборната кампания тя обеща подкрепа за Гренландия срещу желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие острова. 

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