МОК няма да даде статут на олимпийски отбори на Гренландия и Фарьорските острови

Гренландия и Фарьорските острови няма да бъдат признати за отделни и независими олимпийски отбори, въпреки искането на датския парламент, заявиха от МОК.
Олимпийската харта в продължение на 30 години определя държава, която може да има официален отбор, като „независима държава, призната от международната общност“.
"Гренландия и Фарьорските острови, които са полуавтономни територии в кралство Дания, не отговарят на този стандарт", се казва в изявление на Международния олимпийски комитет.
„Тази позиция е била обяснена и съобщена много ясно на заинтересованите страни многократно през последните години“, добавиха от МОК.
Официалното искане на датския парламент беше отправено преди две седмици и публикувано във вторник. То дойде седмици след като датският премиер Мете Фредериксен сформира ново коалиционно правителство. В предизборната кампания тя обеща подкрепа за Гренландия срещу желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие острова.