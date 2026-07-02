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Баскетболните националки до 18 години започнаха подготовка за Европейското

  • 2 юли 2026 | 11:42
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Баскетболните националки до 18 години започнаха подготовка за Европейското

Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години започна подготовката си за предстоящото Европейското първенство в дивизия В. Шампионатът в тази възраст ще се проведе в Тулча (Румъния) от 31 юли до 9 август. Селекцията на Лилия Георгиева тренира в Ботевград, където ще премине голяма част от подготовката.

Към състава на 18-годишните националки на по-късен етап ще се присъединят Силвия Миленова, Фатме Кичукова и Лидия Йохан Сиверио, които имат ангажименти към националния отбор на България за жени до 20 години. За този тим също предстои Европейско първенство в дивизия В, което ще се състои в Самоков от 4 до 12 юли.

В щаба на старши треньора Лилия Георгиева това лято влизат Даниел Петров (помощник-треньор) и Калоян Чернев (кондиционен треньор).

За девойките са предвидени контроли срещу Република Северна Македония на 11 и 12 юли, както и проверки срещу Гърция на 18-ти и срещу Сърбия на 19-ти в южната ни съседка. След това отборът на България ще продължи лагера си в Русе, където ще проведе контроли и срещу националния отбор на България за момичета до 16 години.

"Събирането на отбора за този лагер премина много лесно. Всички момичета откликнаха с желание и не срещнахме затруднения при организацията, което е показателно за добрата атмосфера и мотивацията в отбора. Въпреки че тази година няма да можем да разчитаме на две от основните състезателки от миналогодишния състав Катрина Бозова и Девора Тенева, които се възстановяват от контузии, тимът остава мотивиран. Вярвам в момичетата, които са тук, защото те работят с огромно желание и отговорност. Атмосферата в отбора е положителна", коментира Лилия Георгиева за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол

На Европейското първенство за девойки до 18 години в дивизия В тимът на България попадна в група B, заедно с тимовете на Израел, Норвегия, Украйна и Швейцария. Националките започват с мач срещу Украйна на 1 август. Ден по-късно българките ще срещнат Израел, а на 4-ти ще спорят с Швейцария, преди на 5 август да излязат срещу Норвегия.

Списък на селектираните състезателки:

1. Габриела Коцева - Шампион 2. Валерия Стойчева - Шампион 3. Кармен Георгиева - Шампион 4. Алекса Петрова - Локомотив 5. Катрин Коева - Локомотив 6. Виктория Зелкова - Локомотив 7. Елица Георгиева - Локомотив 8. Никол Борисова - Септември 9. Деница Тенева - Септември 10. Деяна Станиславова - Витербо (Италия) 11. Ивайла Бакалова - Берое 12. Александра Атанасова - Италия 13. Силвия Миленова - Септември 14. Фатме Кичукова - Шампион 15. Лидия Йохан Сиверио - Aдерева Тенерифе (Испания)

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