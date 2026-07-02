Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик

Ветеранът Никола Вучевич ще се завърне в Орландо Меджик и ще подпише едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, съобщава ESPN.

Черногорският център беше двукратен участник в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) по времето си с тима от Флорида в продължение на девет години, но беше изпратен в Чикаго Булс през 2021-ва. Той прекара пет сезона с "биковете", а през миналото лято премина в Бостън Селтикс.

We have signed free agent center Nikola Vučević.



welcome back to Orlando, Vooch 💙



→ https://t.co/SPHMNWHzLX pic.twitter.com/fR1iQSfjk1 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 1, 2026

За 14-те си години, прекарани в НБА, Вучевич има средно по 17,1 точки и 10,3 борби, както и 998 тройки в 1036 участия.

Освен него, Орландо също обяви привличането на гарда Джевон Картър и крилото Джонатан Айзък, но и това лято маркира раздялата с Мориц Вагнер, който преминава в състава на Бруклин Нетс.

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