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Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик

  • 2 юли 2026 | 08:34
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Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик

Ветеранът Никола Вучевич ще се завърне в Орландо Меджик и ще подпише едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, съобщава ESPN.

Черногорският център беше двукратен участник в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) по времето си с тима от Флорида в продължение на девет години, но беше изпратен в Чикаго Булс през 2021-ва. Той прекара пет сезона с "биковете", а през миналото лято премина в Бостън Селтикс.

За 14-те си години, прекарани в НБА, Вучевич има средно по 17,1 точки и 10,3 борби, както и 998 тройки в 1036 участия.

Освен него, Орландо също обяви привличането на гарда Джевон Картър и крилото Джонатан Айзък, но и това лято маркира раздялата с Мориц Вагнер, който преминава в състава на Бруклин Нетс.

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