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Бивша звезда от НБА пледира невинен по обвинения за хазартни измами

  • 2 юли 2026 | 10:11
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Бивша звезда от НБА пледира невинен по обвинения за хазартни измами

Бившият играч от Националната баскетболна асоциация (НБА) Малик Бийзли пледира невинен по обвинения за умишлено манипулиране на представянето си в определени мачове през 2024 година, за да облагодетелства залагащи хора, както и да намали собствените си дългове.

29-годишният Бийзли е поредното голямо име, което е замесено в подобен скандал, след като бившият гард на Маями Хийт Тери Розиър и старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс - Чонси Билъпс, бяха обвинени в същото през миналата година.

След изслушване във федерален съд в Бруклин, бившият баскетболист, играл за шест различни отбора от НБА в продължение на девет сезона, стоеше тихо до адвоката си Джейсън Голдман, който говори с медиите извън съдилището.

"Той е готов да се бори. Бори се всеки ден. Предполага се, че е невинен, а това все още трябва да означава нещо, очевидно", заяви Голдман, цитиран от АП.

Малик Бийзли и спортният агент Паоло Саморано са сред шестима души, обвинени по акт, който беше разсекретен в сряда. Те са най-новите обвиняеми в мащабна акция срещу незаконния хазарт, при която вече са арестувани повече от тридесет души.

Гардът, който беше избран в драфта на НБА през 2016 година от Денвър Нъгетс, прекара четири години в тима от щата Колорадо, преди да се присъедини към Минесота Тимбъруулвс. По-късно той носеше и екипите на Юта Джаз, Лос Анджелис Лейкърс, Милуоки Бъкс и Детройт Пистънс.

През тази година Бийзли се подвизаваше за отбора от Пуерто Рико - Кангрехерос де Сантурсе, който е собственост на рапъра Бед Бъни.

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