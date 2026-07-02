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Норман Пауъл ще играе за Чикаго Булс през новия сезон

  • 2 юли 2026 | 08:55
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Норман Пауъл ще играе за Чикаго Булс през новия сезон

Участникът в Мача на звездите Норман Пауъл има нов отбор. 33-годишният гард, който за последно игра за Маями Хийт преди да стане свободен агент през лятото, е постигнал съгласие с Чикаго Булс за двугодишен договор на стойност 45 милиона долара.

Пауъл, който стана шампион с Торонто Раптърс през 2019 година, прекара един сезон с "горещите" и в него беше избран за пръв път в кариерата си да участва в звездния мач през февруари тази година. В хода на кампанията той записа средни показатели от 21,7 точки, 3,5 борби и 2,7 асистенции средно на мач.

Индиана Пейсърс привлече крилото Кели Убре Джуниър, който за последно игра за Филаделфия 76ърс, където през последните три сезона запази добрата си форма от времето си в Шарлът Хорнетс.

30-годишният бивш играч на Сиксърс стана свободен агент след края на сезона, в който записа средно по 14,1 точки, 5 борби и 1,4 откраднати топки на мач, помагайки на тима от щата Пенсилвания да достигне до полуфиналите в Източната конференция.

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