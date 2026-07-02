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В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
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Очакванията в Япония са Хаджиме Мориясу да продължи да бъде старши треньор на националния отбор, а националната футболна федерация ще обяви подробности по-късно днес, според информации в местни медии.

Мориясу изведе тима до 1/16-на Световното първенство в Северна Америка, преди Япония да загуби с 1:2 от петкратния шампион Бразилия. Японският отбор все още няма победа в мач от директните елиминации на световни финали. Хаджиме Мориясу пое националния тим на страната след Световното първенство през 2018 година в Русия. Той изведе Япония до елиминациите на Мондиал 2022 в Катар, където загуби от Хърватия след дузпи.

Националната информационна агенция Kyodo съобщава, че Японската футболна асоциация иска Мориясу да остане на поста. Възможно е треньорът да получи едногодишно удължаване на договора си, за да остане начело на Япония за предстоящата Купа на Азиатските нации, която ще се проведе в началото на следващата година в Саудитска Арабия.

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Снимки: Imago

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