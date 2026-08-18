Супер звезда на световния тенис на маса идва в Панагюрище

Един от най-добрите европейски тенисисти на маса в последните десетилетия Димитрий Овчаров ще бъде сред големите звезди на Contender Panagyurishte 2026 presented by Asarel! 37-годишният германски национал е номер 28 в ранглистата и ще бъде втори поставен в схемата по единично.

Овчаров триумфира в Арена Асарел през 2017 г., когато се превърна и в голямата атракция за българската публика само 12 месеца след поредния си медал от Олимпийски игри в Рио де Жанейро. Отличията на родения в Киев Овчаров от най-големия спортен форум са внушителните 6: през 2012 в Лондон и 2021 в Токио на сингъл, а през 2008, 2012, 2016 и 2020 – в отборната надпревара.

Един от големите любимци на почитателите на тениса на маса у нас е 10-кратен европейски шампион, а освен това има и 5 медала от световни първенства.

Между 8 и 13 септември Панагюрище приема за десети път някои от най-добрите състезатели в тениса на маса, а събитието ще бъде едно най-силните в спортния календар у нас за годината!

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