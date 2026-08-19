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  3. Бадминтонистите ни до 19 г. с втора победа на Европейското отборно първенство

Бадминтонистите ни до 19 г. с втора победа на Европейското отборно първенство

  • 19 авг 2026 | 16:21
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Бадминтонистите ни до 19 г. с втора победа на Европейското отборно първенство

Националният тим на България победи Финландия във втория си мач от Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Татабаня (Унгария).

Състезателите, водени от треньорите Иван Русев и Илиян Кръстев, спечелиха двубоя с 2:0.

Вчера националите се наложиха над Португалия също с 2:0.

Утре България ще играе срещу Полша. Двата тима са с по два успеха от два двубоя и ще спорят за първото място в групата.

Тимът е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Теодор Митев, Стилиян Нановски, Патрик Димитров и Майкъл Попов.

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