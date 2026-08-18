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Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на двойки на Световното по бадминтон

  • 18 авг 2026 | 15:54
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Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на двойки на Световното по бадминтон

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за третия кръг на двойки жени на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия). Петкратните европейски шампионки са поставени под номер 9 в основната схема и почиваха на старта. В първия си мач сестрите победиха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:7, 21:14 за 39 минути.

Българките доминираха изцяло и без проблеми спечелиха срещата.

В спор за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу поставените под номер 1 Шън Шу Лю и Нин Тан (Китай). Китайките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски вицешампионки от Париж 2024.

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Снимки: Gettyimages

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