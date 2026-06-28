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  3. Яница Динева седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа в Румъния, контузия спря Дара Стоянова

Яница Динева седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа в Румъния, контузия спря Дара Стоянова

  • 28 юни 2026 | 16:32
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Яница Динева седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа в Румъния, контузия спря Дара Стоянова

Яница Динева се класира седма на финала на бухалки на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока (Румъния).

Българката получи за изпълнението си оценка от 27.100 точки (трудност 12.100, артистичност 7.350, изпълнение 7.650).

Златото на този уред стана притежание на олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 30.250, следвана от ера Туголукова (Кипър) с 28.850 и Лилиана Левинска (Полша) с 28.500 точки.

Другата българка Дара Стоянова отказа участие на финалите на отделните уреди поради контузия. Тя трябваше да играе на обръч, бухалки и лента, но беше принудена да се оттегли.

Снимка: БФХГ

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