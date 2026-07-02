Нестор Ел Маестро се приближава до бившия отбор на Стефано Сенси

Бившият наставник на ЦСКА Нестор Ел Маестро е все по-близо до ново предизвикателство в треньорската си кариера. Според информации в кипърските медии специалистът е на крачка от това да поеме Анортозис, като преговорите между двете страни са в заключителна фаза.

Любопитен факт е, че именно Анортозис е последният клуб на Стефано Сенси, който наскоро се присъедини към редиците на "армейците". В момента Ел Маестро е начело на саудитския Ал Наджма, където работи от февруари, но изглежда, че престоят му в клуба е към своя край.

Сръбският специалист води ЦСКА в два отделни периода - през сезоните 2018/19 и 2023/24. В рамките на двата си престоя той записа общо 59 мача начело на "червените".

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