Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Анортозис
  3. Нестор Ел Маестро се приближава до бившия отбор на Стефано Сенси

Нестор Ел Маестро се приближава до бившия отбор на Стефано Сенси

  • 2 юли 2026 | 09:06
  • 366
  • 0
Нестор Ел Маестро се приближава до бившия отбор на Стефано Сенси

Бившият наставник на ЦСКА Нестор Ел Маестро е все по-близо до ново предизвикателство в треньорската си кариера. Според информации в кипърските медии специалистът е на крачка от това да поеме Анортозис, като преговорите между двете страни са в заключителна фаза.

Любопитен факт е, че именно Анортозис е последният клуб на Стефано Сенси, който наскоро се присъедини към редиците на "армейците". В момента Ел Маестро е начело на саудитския Ал Наджма, където работи от февруари, но изглежда, че престоят му в клуба е към своя край.

Сръбският специалист води ЦСКА в два отделни периода - през сезоните 2018/19 и 2023/24. В рамките на двата си престоя той записа общо 59 мача начело на "червените".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

  • 2 юли 2026 | 05:23
  • 1087
  • 0
Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 43521
  • 66
Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

  • 2 юли 2026 | 04:09
  • 4933
  • 3
Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

  • 2 юли 2026 | 04:05
  • 1009
  • 0
Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

  • 2 юли 2026 | 03:11
  • 1537
  • 0
Кимих: Провалът на Световното ме убива

Кимих: Провалът на Световното ме убива

  • 2 юли 2026 | 02:36
  • 1235
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 43521
  • 66
Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

  • 2 юли 2026 | 01:48
  • 72606
  • 153
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 52957
  • 211
Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 3913
  • 0
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 36793
  • 29
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 32350
  • 8