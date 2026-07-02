Розова долина започва

Днес, Розова долина (Казанлък) ще направи първа тренировка. 25 футболисти ще излязат в 18:00 часа. Въпросното занимание ще даде начало на подготовката. Отборът на Атанас Апостолов ще тренира на местната база до старта на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на процеса ще се изиграят пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

8 юли: Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас)

11 юли: Розова долина (Казанлък) - Созопол

18 юли: Розова долина (Казанлък) - Димитровград

25 юли: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол

1 август: Розова долина (Казанлък) – ОФК Хасково

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