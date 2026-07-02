Шестима се разделиха с „розите“

Футболисти, наброяващи половин единадесеторка няма да започнат подготовка с екипа на Розова долина (Казанлък). Става въпрос за Николай Георгиев, Стоян Иванов, Стоян Добрев, Надим Ангелов, Атанас Йорданов и Руси Чернаков. Шестимата няма да играят за „розите“ през новия сезон на Югоизточната Трета лига. Ръководството, треньорският щаб, футболистите и всички в ФК Розова долина изказват своята искрена благодарност на играчите, които поемат по нов път в своите футболни кариери.

Снимка: rozovadolinakz.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google