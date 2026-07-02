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Шестима се разделиха с „розите“

  • 2 юли 2026 | 07:16
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Шестима се разделиха с „розите“

Футболисти, наброяващи половин единадесеторка няма да започнат подготовка с екипа на Розова долина (Казанлък). Става въпрос за Николай Георгиев, Стоян Иванов, Стоян Добрев, Надим Ангелов, Атанас Йорданов и Руси Чернаков. Шестимата няма да играят за „розите“ през новия сезон на Югоизточната Трета лига. Ръководството, треньорският щаб, футболистите и всички в ФК Розова долина изказват своята искрена благодарност на играчите, които поемат по нов път в своите футболни кариери.  

Снимка: rozovadolinakz.com

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