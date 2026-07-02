Тилеманс отбеляза най-късния гол в историята на световните първенства

Халфът на Белгия Юри Тилеманс се разписа от дузпа в 124-тата минута и 43-тата секунда на мача срещу Сенегал (3:2) от 1/16-финалите на Световно първенство. Това е най-късното попадение в историята на световни финали.

Досегашните най-късни голове в историята на шампионатите на планетата бяха:

120:49 – Абделмалек Джабу (Алжир) срещу Германия (2014)

120:13 – Алесандро Дел Пиеро (Италия) срещу Германия (2006)

119:51 – Джефри Хърст (Англия) срещу Германия (1966)

119:23 – Дейвид Плат (Англия) срещу Белгия (1990)

124:44 - Youri Tielemans' winning penalty for Belgium is the latest goal scored in FIFA World Cup history.



Chaotic. pic.twitter.com/RyKZfIBMbR — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

Тилеманс вкара и попадението, с което "червените дяволи" изравниха за 2:2, след като преди това изоставаха с 0:2 до 86-ата минута.

На 1/8-финалите отборът на Белгия ще се изправи срещу победителя от двойката САЩ – Босна и Херцеговина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages