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Гледайте на живо: Мондиал 2026, САЩ - Босна и Херцеговина
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  3. Тилеманс отбеляза най-късния гол в историята на световните първенства

Тилеманс отбеляза най-късния гол в историята на световните първенства

  • 2 юли 2026 | 02:14
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Халфът на Белгия Юри Тилеманс се разписа от дузпа в 124-тата минута и 43-тата секунда на мача срещу Сенегал (3:2) от 1/16-финалите на Световно първенство. Това е най-късното попадение в историята на световни финали.

Досегашните най-късни голове в историята на шампионатите на планетата бяха:

120:49 – Абделмалек Джабу (Алжир) срещу Германия (2014)
120:13 – Алесандро Дел Пиеро (Италия) срещу Германия (2006)
119:51 – Джефри Хърст (Англия) срещу Германия (1966)
119:23 – Дейвид Плат (Англия) срещу Белгия (1990)

Тилеманс вкара и попадението, с което "червените дяволи" изравниха за 2:2, след като преди това изоставаха с 0:2 до 86-ата минута.

На 1/8-финалите отборът на Белгия ще се изправи срещу победителя от двойката САЩБосна и Херцеговина.

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Снимки: Gettyimages

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