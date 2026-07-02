Алфонсо Дейвис остава под въпрос за сблъсъка с Мароко

Селекционерът на канадския национален отбор Джеси Марш все още не е решил дали капитанът на тима Алфонсо Дейвис ще започне като титуляр срещу Мароко в мача им от осминафиналите на Световно първенство в Хюстън в събота и предположи, че по-добрата физическа форма на "кленовите листа" може да е сериозен фактор.

Дейвис изигра първите си минути на турнира при победата над Южна Африка, влизайки в 75-ата минута, за да окаже голямо влияние върху победата на Канада с 1:0 с гол в допълнителното време. Това беше първата му изява за Канада от март 2025 година, но специалистът каза, че 25-годишният футболист е готов да започне, ако е необходимо.

"Бяхме наистина доволни от Алфонсо и той се чувства наистина добре сега. Той оказа положително влияние върху играта ни и най-вече видях, че противникът наистина показа уважение към него, когато той влезе на терена. Ще мислим как да използваме Алфонсо отново, независимо дали в титулярния състав или от пейката", коментира Марш пред медиите.

Le Canada et Alphonso Davies auront chaud à Houston https://t.co/jfufNLIVDC — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) July 1, 2026

Треньорът похвали физическата форма на отбора, която ще бъде тествана отново в топлото време в Тексас през тази седмица, въпреки че мачът в събота ще се играе на закрития и климатизиран стадион в Хюстън.

"Ако погледнете данните за движението в нашите мачове, ние сме покрили много пространства и сме имали превъзходство в мачовете по този начин. Изпреварвахме всеки един опонент, така че знаем, че сме във форма. По-важно е да се управлява натоварването, особено в жегата, за да не натоварваме допълнително играчите. Мароко изигра 120 минути срещу Нидерландия. Трябва да си кажем, че едно от предимствата, които можем да имаме, е да бъдем по-свежи и в по-добра форма. Определено имаме шанс да спечелим и да продължим напред", каза още Джеси Марш.

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Снимки: Imago