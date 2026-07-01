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Наоми Осака за облеклото си: Никога нямам план, когато става въпрос за дрехи

  • 1 юли 2026 | 21:12
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Наоми Осака за облеклото си: Никога нямам план, когато става въпрос за дрехи

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака продължи да показва стил на "Уимбълдън", като се класира за третия кръг след победа над Анастасия Гасанова.

Два дни след като носеше кимоно, вдъхновено от "Kill Bill" преди първия си мач, 14-тата поставена в схемата японка отново привлече вниманието, носейки бяло яке с флорална декорация и дълъг шлейф, който се влачеше зад нея. Най-новият ѝ изискан тоалет привлече вниманието на зрители и фотографи, докато Осака вървеше към корт номер 2.

Шлейфът на Осака беше прикрепен към кръста ѝ с оби - широк, декоративен колан, традиционно носен с кимоно.

„Чувствам, че моето вдъхновение може да бъде от всичко“, каза 28-годишната тенисистка, която е родена в Осака, Япония, от баща от Хаити и майка японка и е прекарала по-голямата част от детството си във Флорида.

„Един ден пътувах до Япония и след това, разбира се, отивате в Хараджуку (квартал на Токио, известен с модата си) и виждате как всички се изразяват чрез дрехи. Беше просто толкова яко и цветно. Това ми направи много впечатление. Използвах го в модните си експерименти. Всъщност никога нямам план, когато става въпрос за дрехи. Мисля, че е добре да опиташ нещо и да се провалиш, но предпочитам просто да го пробвам и да видя какво ще се случи“, добави японската тенисистка.

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Снимки: Imago

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