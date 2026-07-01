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България U22 завърши със загуба на ЕвроВолей 2026

  • 1 юли 2026 | 19:18
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България U22 завърши със загуба на ЕвроВолей 2026

Волейболистите от националния отбор на България за младежи 22 години завърши със загуба участието си на Европейското първенство в Португалия. Воденият от селекционера Даниел Пеев тим отстъпи на Чехия с 1:3 (27:29, 25:21, 19:25, 21:25) в последния си мач от Група II на турнира, игран този следобед в Албуфейра.

По този начин България приключи на последното 4-о място в предварителната група без нито една победа и спечелена точка, с което отпадна от ЕвроВолей 2026.

Най-резултатен за България отново стана Жасмин Величков с 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +9), а Ерик Георгиев завърши с 11 точки (1 ас и 56% ефективност в атака - +1).

За тима на Чехия Вацлав Зайдъл реализира 21 точки (1 блок, 4 аса и 73% ефективност в атака - +13), а Матей Пащърнак добави още 15 точки (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +8) за победата.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 1:3 (27:29, 25:21, 19:25, 21:25)

БЪЛГАРИЯ: Виктор Жеков 2, Ерик Георгиев 11, Жасмин Величков 14, Николай Иванов 9, Томислав Русев 7, Костадин Козелов 7 - Ясен Петров-либеро (Ивн Узунов, Мартин Вълев 4, Константин Манолев 1, Огнян Христов, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ЧЕХИЯ: Матиас Хромец, Вацлав Зайдъл 21, Матей Пащърнак 15, Войтех Питнер 7, Степан Свобода 6, Антонин Климеш 12 - Алеш Тласкал-либеро (Мартин Хилзер 1, Томаш Брихта 1, Ян Черни 1)

Старши треньор: МИХАЛ НЕКОЛА.

Снимки: CEV.EU

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