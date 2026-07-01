Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

Младият волейболист на ЦСКА Деян Маринов реализира първи трансфер в чужбина. Диагоналът, който ще навърши 19 години на 11 юли, облича екипа на шведския Сьодертелге. Играчът на "червените" е първото ново попълнение на тима, който завърши шести в елита на скандинавската страна. Начело на отбора е българският специалист Мартин Живков, за който 2026/2027 ще е трети поред.

През миналата година Маринов бе част от националния отбор за юноши до 19 години, който завърши шести на световното първенство. Пътят на 204-сантиметровия левичар до момента преминава в редиците на "армейците", откъдето през сезон 2024/2025 е преотстъпен в Ботев (Луковит). Деян Маринов говори пред BGvolleyball.com, като сподели за трансфера, амбициите с новия тим, времето в ЦСКА, и още...

"Избрах Швеция, защото много ми допадна как протича сезона там. Мачовете са много, освен мъжкия шампионат, има и първенство до 23 години, плюс допълнителни турнири в северните държави."

"Искам да се развия максимално като волейболист и това да имам възможност да играя в чужбина на такава ранна възраст ще помогне много. "Треньорът на отбора Мартин Живков се свърза с мен и не ми трябваше много време да осъзная, че това е правилното място за мен", разказва Деян.

"Чувството е невероятно, много съм щастлив, че трудът ми е забелязан и само на 18 години ще играя извън България. Офертата от Сьодертелге ме спечели с това, че ме искат като основен точконосител на отбора и лидер, който да води отбора в атака. Не бях особено запознат с шведското първенство, но след всичко, което съм гледал до момента мога да кажа, че нивото на волейбол е много добро."

"Мога да кажа само хубави неща за престоя в ЦСКА. Израснах много като играч - не само технически, но и психически. Изградих прекрасни приятелства, които ще останат и извън залата. Ботев (Луковит) ми донесе много ценен опит. Това да водя атаката на мъжки отбор беше много полезно за мен. На феновете пожелавам да бъдат живи, здрави и благословени, и да се виждаме все по-често в залата", завърши Маринов.

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