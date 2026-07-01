Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Англия - ДР Конго
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

  • 1 юли 2026 | 19:00
  • 361
  • 0
Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

Младият волейболист на ЦСКА Деян Маринов реализира първи трансфер в чужбина. Диагоналът, който ще навърши 19 години на 11 юли, облича екипа на шведския Сьодертелге. Играчът на "червените" е първото ново попълнение на тима, който завърши шести в елита на скандинавската страна. Начело на отбора е българският специалист Мартин Живков, за който 2026/2027 ще е трети поред.

През миналата година Маринов бе част от националния отбор за юноши до 19 години, който завърши шести на световното първенство. Пътят на 204-сантиметровия левичар до момента преминава в редиците на "армейците", откъдето през сезон 2024/2025 е преотстъпен в Ботев (Луковит). Деян Маринов говори пред BGvolleyball.com, като сподели за трансфера, амбициите с новия тим, времето в ЦСКА, и още...

"Избрах Швеция, защото много ми допадна как протича сезона там. Мачовете са много, освен мъжкия шампионат, има и първенство до 23 години, плюс допълнителни турнири в северните държави."

"Искам да се развия максимално като волейболист и това да имам възможност да играя в чужбина на такава ранна възраст ще помогне много. "Треньорът на отбора Мартин Живков се свърза с мен и не ми трябваше много време да осъзная, че това е правилното място за мен", разказва Деян.

"Чувството е невероятно, много съм щастлив, че трудът ми е забелязан и само на 18 години ще играя извън България. Офертата от Сьодертелге ме спечели с това, че ме искат като основен точконосител на отбора и лидер, който да води отбора в атака. Не бях особено запознат с шведското първенство, но след всичко, което съм гледал до момента мога да кажа, че нивото на волейбол е много добро."

"Мога да кажа само хубави неща за престоя в ЦСКА. Израснах много като играч - не само технически, но и психически. Изградих прекрасни приятелства, които ще останат и извън залата. Ботев (Луковит) ми донесе много ценен опит. Това да водя атаката на мъжки отбор беше много полезно за мен. На феновете пожелавам да бъдат живи, здрави и благословени, и да се виждаме все по-често в залата", завърши Маринов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

  • 1 юли 2026 | 00:45
  • 3263
  • 27
Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

  • 30 юни 2026 | 15:55
  • 5985
  • 5
Две индивидуални отличия за волейболистите U18

Две индивидуални отличия за волейболистите U18

  • 30 юни 2026 | 15:48
  • 1232
  • 0
Панатинайкос представи Николай Колев

Панатинайкос представи Николай Колев

  • 30 юни 2026 | 14:18
  • 941
  • 0
Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

  • 30 юни 2026 | 11:57
  • 2984
  • 0
Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

  • 30 юни 2026 | 11:53
  • 1543
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 13567
  • 46
Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 8021
  • 45
ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

  • 1 юли 2026 | 19:41
  • 2390
  • 3
Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 8984
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 7024
  • 21
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 13595
  • 1