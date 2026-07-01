Калоян Вълчинов остава в Серия А3

Българският посрещач Калоян Вълчинов остава в редиците на ЕнерджиТайм Спайк Девилс (Кампобасо) в италианската Серия А3, обявиха официално от клуба.

22-годишният българин направи много силен сезон и от ръководството на клуба са останали много доволни от представянето. Статистиката му говори сама за себе си – впечатляващите 387 точки в 30 изиграни мача.

"Това беше първият ми сезон далеч от дома, но трябва да призная, че всичко ми хареса. Близостта на хората и подкрепата на феновете, ръководството начело с президента, целият клуб. Всички направиха така, че престоят ми да бъде уникален. Сега, дори повече от миналия сезон, искам да направя нещо, за да се отблагодаря на тази среда за всичко, което заслужава", сподели Вълчинов пред клубния сайт.

"Не гледам числата. От моя страна мога само да кажа, че винаги съм се опитвал да дам максимума и да направя най-доброто за отбора, за да върна на игрището цялата обич и уважение, които усещах около себе си."

"Целта ли? Да подобрим постигнатото през миналия сезон и да се стремим към върха. Искам да спечеля този шампионат и вярвам, че имаме отбора, с който да го постигнем. Разполагаме с много опитен разпределител и състезатели с големи качества. Точно затова целта, която трябва да си поставим, е да се представим по-добре и да се опитаме да постигнем цялостен успех, като се усъвършенстваме индивидуално и колективно."

"Когато пристигнах в Италия, знаех, че ще се състезавам в третото ниво на шампионата, но трябва да кажа, че бях изненадан от качеството и нивото на игра. Италианското първенство без съмнение е най-силното. Всички отбори притежават сериозни качества, с играчи с опит и визитки, поради което винаги трябва да даваш най-доброто от себе си", каза още българинът.

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