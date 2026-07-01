Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Англия - ДР Конго
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Калоян Вълчинов остава в Серия А3

Калоян Вълчинов остава в Серия А3

  • 1 юли 2026 | 18:37
  • 333
  • 0
Калоян Вълчинов остава в Серия А3

Българският посрещач Калоян Вълчинов остава в редиците на ЕнерджиТайм Спайк Девилс (Кампобасо) в италианската Серия А3, обявиха официално от клуба.

22-годишният българин направи много силен сезон и от ръководството на клуба са останали много доволни от представянето. Статистиката му говори сама за себе си – впечатляващите 387 точки в 30 изиграни мача.

"Това беше първият ми сезон далеч от дома, но трябва да призная, че всичко ми хареса. Близостта на хората и подкрепата на феновете, ръководството начело с президента, целият клуб. Всички направиха така, че престоят ми да бъде уникален. Сега, дори повече от миналия сезон, искам да направя нещо, за да се отблагодаря на тази среда за всичко, което заслужава", сподели Вълчинов пред клубния сайт.

"Не гледам числата. От моя страна мога само да кажа, че винаги съм се опитвал да дам максимума и да направя най-доброто за отбора, за да върна на игрището цялата обич и уважение, които усещах около себе си."

"Целта ли? Да подобрим постигнатото през миналия сезон и да се стремим към върха. Искам да спечеля този шампионат и вярвам, че имаме отбора, с който да го постигнем. Разполагаме с много опитен разпределител и състезатели с големи качества. Точно затова целта, която трябва да си поставим, е да се представим по-добре и да се опитаме да постигнем цялостен успех, като се усъвършенстваме индивидуално и колективно."

"Когато пристигнах в Италия, знаех, че ще се състезавам в третото ниво на шампионата, но трябва да кажа, че бях изненадан от качеството и нивото на игра. Италианското първенство без съмнение е най-силното. Всички отбори притежават сериозни качества, с играчи с опит и визитки, поради което винаги трябва да даваш най-доброто от себе си", каза още българинът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

  • 1 юли 2026 | 00:45
  • 3263
  • 27
Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

  • 30 юни 2026 | 15:55
  • 5984
  • 5
Две индивидуални отличия за волейболистите U18

Две индивидуални отличия за волейболистите U18

  • 30 юни 2026 | 15:48
  • 1232
  • 0
Панатинайкос представи Николай Колев

Панатинайкос представи Николай Колев

  • 30 юни 2026 | 14:18
  • 941
  • 0
Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

  • 30 юни 2026 | 11:57
  • 2984
  • 0
Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

  • 30 юни 2026 | 11:53
  • 1543
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 13549
  • 46
Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 7961
  • 45
ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

  • 1 юли 2026 | 19:41
  • 2360
  • 3
Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 8942
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 7022
  • 21
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 13582
  • 1