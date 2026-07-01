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Изкоренени дървета и повалени стълбове след успеха на Норвегия на Световното

  • 1 юли 2026 | 17:40
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Хиляди норвежки фенове се включиха в огромното празненство в центъра на Осло снощи, което включваше и вече станалото популярно „викингско гребане“, след като техният отбор елиминира Кот д’Ивоар на 1/16-финалите на Световното първенство. Но нощта на бурния импровизиран празник показа спокойните скандинавци в друга светлина, а на сутринта имаше много щети по метрото и градските улици. Огромната тълпа, облечена в червено, бяло и синьо, се беше разположила на огромна територия, като заемаше пространството от Кралския дворец на стотици метри по улица „Карл Йохан“ - главната улица на града, изпълнявайки синхронизираното гребане, което се превърна в запазена марка на норвежките фенове на мачовете на Световното първенство тази година. А улиците на Осло се напълниха с хора веднага, след като победата с 2:1 над африканците стана факт.

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Близо до Кралския дворец, свръх ентусиазирани купонджии изкореняваха растения и събаряха стълбове на оградата. „Не смея да си помисля какво ще се случи, ако стигнем до финала“, каза кралският градинар Оле Йохан Хилдре пред норвежкия телевизионен оператор NRK. А Отговорниците за градския транспорт трябваше да извадят от експлоатация вагоните на метрото за ремонт, след като фенове събориха реклами и повредиха таваните на мотрисите в емоциите и веселбата си след мача.

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„Жалко е, че хората се увличат толкова много, че това се отразява на оборудването ни. Все пак това собственост на града и на всички нас, закупено е с голяма част от нашите данъци“, каза пред телевизията Джина Шолц – мениджър комуникации на транспортния оператор „Спорфейен“, след което добави с усмивка: „Но беше фантастична вечер!“. Със сигурност успехът на тима не е приоритет само на хората, които се интересуват пряко от футбол. Повече от два милиона от приблизително 5,5-милионното население на Норвегия са гледали мача с Кот д’Ивоар  според оценки на TV2 – телевизията, която има правата за излъчване на Световното първенство на територията на скандинавската страна.

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Снимки: Gettyimages

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