Интересни подробности за новия договор на Порзингис

Кристапс Порзингис подписа двегодишен договор за 40 милиона долара с Голдън Стейт Уориърс, но само 3 милиона долара са гарантирани за втория сезон - 2027/28. Латвийската звезда може да бъде разменен веднага, тъй като става въпрос за удължаване с не повече от пет процента увеличение между първата и втората година. Порзингис също така има опция на играча за втората година.

Pair of relevant notes on Kristaps Porzingis' new contract, per sources.



1. Only $3 million is guaranteed for the second season.



2. He's immediately trade eligible because of the structure of the two-year, $40 million extension (no more than 5% raise between yrs 1 and 2). — Anthony Slater (@anthonyVslater) July 1, 2026

Уориърс са активни на пазара, тъй като преследват ЛеБрон Джеймс като свободен агент. Голдън Стейт също е свързван с размяна за Антъни Дейвис.

Кристапс Порзингис остава в Голдън Стейт с нов договор

Порзингис регистрира средно по 16,1 точки, 5,3 борби и 2,3 асистенции за 23,7 минути в 15 мача с Уориърс. Порзингис записа и едва 31.1 процента успеваемост при стрелба от три точки с “Воините”.

Порзингис е представляван от Джеф Шварц и Янис Порзингис.

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Снимки: Gettyimages