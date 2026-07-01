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Интересни подробности за новия договор на Порзингис

  • 1 юли 2026 | 15:22
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Интересни подробности за новия договор на Порзингис

Кристапс Порзингис подписа двегодишен договор за 40 милиона долара с Голдън Стейт Уориърс, но само 3 милиона долара са гарантирани за втория сезон - 2027/28. Латвийската звезда може да бъде разменен веднага, тъй като става въпрос за удължаване с не повече от пет процента увеличение между първата и втората година. Порзингис също така има опция на играча за втората година.

Уориърс са активни на пазара, тъй като преследват ЛеБрон Джеймс като свободен агент. Голдън Стейт също е свързван с размяна за Антъни Дейвис.

Кристапс Порзингис остава в Голдън Стейт с нов договор
Кристапс Порзингис остава в Голдън Стейт с нов договор

Порзингис регистрира средно по 16,1 точки, 5,3 борби и 2,3 асистенции за 23,7 минути в 15 мача с Уориърс. Порзингис записа и едва 31.1 процента успеваемост при стрелба от три точки с “Воините”.

Порзингис е представляван от Джеф Шварц и Янис Порзингис.

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Снимки: Gettyimages

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