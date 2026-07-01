Хюстън се подсили с Маркъс Смарт от Лейкърс

Хюстън Рокетс добави дълбочина в гардовата си линия, привличайки свободния агент Маркъс Смарт.
Според Шамс Чарания от ESPN, Смарт е приел оферта за 2 години на обща стойност 13 милиона долара. Договорът съдържа и опция за играча за втория сезон.
Още в понеделник се появиха информации, че специалистът в защита ще откаже своята опция за продължаване на договора с Лос Анджелис Лейкърс, за да търси споразумение с Рокетс.
Смарт изигра продуктивен сезон в Ел Ей, където записа средни показатели от 9.3 точки, 2.8 борби, 3 асистенции и 1.4 откраднати топки, като беше основна фигура в защитата по периметъра на отбора.
В последните часове стана ясно, че "Ракетите" са подписали и с опитния сръбски гард Богдан Богданович.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages