Хюстън се подсили с Маркъс Смарт от Лейкърс

Хюстън Рокетс добави дълбочина в гардовата си линия, привличайки свободния агент Маркъс Смарт.

Според Шамс Чарания от ESPN, Смарт е приел оферта за 2 години на обща стойност 13 милиона долара. Договорът съдържа и опция за играча за втория сезон.

Още в понеделник се появиха информации, че специалистът в защита ще откаже своята опция за продължаване на договора с Лос Анджелис Лейкърс, за да търси споразумение с Рокетс.

Смарт изигра продуктивен сезон в Ел Ей, където записа средни показатели от 9.3 точки, 2.8 борби, 3 асистенции и 1.4 откраднати топки, като беше основна фигура в защитата по периметъра на отбора.

В последните часове стана ясно, че "Ракетите" са подписали и с опитния сръбски гард Богдан Богданович.

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Снимки: Gettyimages