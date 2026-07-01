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Мартин Иванов се завръща в Радомир

  • 1 юли 2026 | 13:42
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Мартин Иванов се завръща в Радомир

Младият нападател Мартин Иванов е поредното ново попълнение в състава на Струмска слава. 21-годишният футболист се завръща в клуба, след като до края на 2024 година защитаваше цветовете на радомирския тим.

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През изминалия сезон Иванов игра за Сливнишки герой, където записа 29 мача и отбеляза 5 гола в Югозападната Трета лига. През пролетта на 2025 година той бе част и от състава на Пирин (Гоце Делчев).

Със завръщането си в Струмска слава младият нападател отново ще облече екипа на „Славата“ и ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящия сезон.

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