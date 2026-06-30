Струмска слава започна подготовка пред погледа на кмета

С водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Александър, Струмска слава даде начало на подготовката си за новия сезон в Югозападната Трета лига. Пред погледа на кмета Кирил Стоев отборът проведе първото си занимание на терена в квартал „Върба“ под ръководството на играещия помощник-треньор Ахмед Адемов, който изведе група от 18 футболисти.

Пред отбора предстоят седмици на усилена работа и интензивни натоварвания. Първата контролна среща е насрочена за 4 юли, когато „Славата“ ще се изправи срещу третия отбор на ЦСКА.

Летните контроли на Струмска слава

04.07 – срещу ЦСКА III

08.07 – търси се противник

11.07 – срещу Септември (Симитли)

15.07 – срещу Пирин (Разлог)

18.07 – срещу ФК Банско

22.07 – търси се противник

Началните часове и терените за провеждане на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

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