Астън Вила обмисля привличането на японски национал

Ръководството на Астън Вила сериозно разглежда възможността да привлече вратаря на Япония Зион Сузуки, информира “Скай Спортс”. Стражът на Парма впечатли в последните два сезона с екипа на Парма, както и с изявите си на вратата на “самураите”, които отпаднаха от Световното първенство след поражение срещу Бразилия преди два дни. Той бе титуляр за Япония във всички четири мача на тима на Мондиал 2026, а преди време бе свързван дори с Манчестър Юнайтед. Сузуки е едва на 23 години и е виждан като възможност за привличането на един от най-перспективните млади футболисти на този пост. Той има договор с Парма до лятото на 2029 година.

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Бирмингамци оглеждат настоятелно пазара в търсене на вратар, който да замени Емилиано Мартинес, който второ поредно лято желае да напусне “Вила Парк” и се очаква да премине в Ювентус в близките седмици. От Астън Вила оглеждат и други възможности като стража на Рен Гийом Рестес и Джеймс Трафорд от Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages