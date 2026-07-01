Финикс взе тройкаджия от Лейкърс

Финикс Сънс постигна съгласие със свободния агент Люк Кенард за двегодишен договор на стойност 13 милиона долара, съобщава ESPN. За 30-годишния гард, който прекара втората половина на миналия сезон с Лос Анджелис Лейкърс, Финикс ще бъде пети отбор в НБА, след като беше избран под номер 12 в драфта на новобранците през 2017 година от Детройт Пистънс. Той прекара три кампании с "буталата", преди да продължи кариерата си в Лос Анджелис Клипърс, Мемфис Гризлис и Атланта Хоукс.

През сезон 2025/26 Кенард бе на първо място по успеваемост при стрелбата си от тройката (47,8%), с което за трети път в кариерата си записа подобно постижение.

До момента Финикс Сънс имат натоварено лято, след като преподписаха с Колин Гилеспи, Марк Уилямс и Джордан Гудуин, като привлякоха и Майлс Бриджис от Шарлът Хорнетс.

В същия ден Хюстън Рокетс привлече свободния агент Богдан Богданович с едногодишен договор. 33-годишният сърбин, който за последно игра за Лос Анджелис Клипърс, ще навлезе в десетия си сезон в НБА, но калифорнийци отказаха да преподпишат с него.

Гардът има средни показатели от 14 точки и 38,1% успеваемост на стрелбата отдалеч за деветте си години в лигата до момента.

Други двама играчи също намериха нови отбори - Дийн Уейд, който също е без отбор, ще се присъедини към Филаделфия 76ърс с договор за четири години на стойност 39 милиона долара. 29-годишното крило до момента единствено е играл за състава на Кливланд Кавалиърс, където прекара седем сезона.

Гардът Кион Елис пък се присъедини към Бруклин Нетс, подписвайки договор за две години на стойност 18 милиона долара. 26-годишният състезател също за последно игра за Кливланд, но прекара първите четири години с тима на Сакраменто Кингс.

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Снимки: Gettyimages