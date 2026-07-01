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Кауай Ленард се завърна в Торонто седем години след като спечели титлата в НБА с Раптърс

  • 1 юли 2026 | 09:44
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Кауай Ленард се завърна в Торонто седем години след като спечели титлата в НБА с Раптърс

Кауай Ленард отново ще играе за тима на Торонто Раптърс, седем години след като спечели титлата в Националната баскетболна асоциация с канадския тим и бе обявен за "Най-полезен играч във Финалите".

35-годишното крило игра за Раптърс само един сезон - 2018/19, но в него донесе единствената до момента титла за Торонто. След това той избра да премине в състава на Лос Анджелис Клипърс, но така и не успя да постигне нещо значимо с "ножиците", които започват процес по преизграждане на тима.

По тази причина от Клипърс взеха решение да се разделят със седемкратния участник в "Мача на звездите" Ленард и поличуха солидна компенсация от Торонто.

Към Лос Анджелис поемат крилата Брендън Инграм и Грейди Дик, а освен това калифорнийци ще вземат два избора в първия кръг на драфта през 2031 и 20233 година, размяна на изборите в драфта през 2027 година, както и два избора във втория кръг през 2030 и 2033 година.

През последния сезон Кауай Ленард записа рекордните в кариерата си 27,9 точки средно на мач, като добави и по 6,4 борби, 3,6 асистенции и 1,9 откраднати топки.

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