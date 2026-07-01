БФБаскетбол и ФИБА обявиха инициатива по време на Европейското първенство за жени до 20 години в Самоков

Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) в партньорство с Международната централа (ФИБА), ще реализира инициативата Basketball For Good по време на Европейското първенство за жени до 20 години в дивизия B, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли.

Проектът е част от глобалната програма на фондацията на ФИБА - FIBA Foundation, която използва силата на баскетбола като средство за социално въздействие, насърчавайки приобщаването, равните възможности и активния начин на живот сред младите хора.

В рамките на инициативата БФБаскетбол ще организира специален ден за две групи млади хора с интелектуални затруднения от София и Пловдив, които вече активно участват в специализирани баскетболни програми. Това са ДА ТЕ СПОРТ Пловдив специален отбор с ръководител Тина Димитрова и Special SportS StarS Sofia, представляващ от Христина Бабалова.

"За участниците е подготвена разнообразна програма, която ще съчетае спорт, общуване и незабравими емоции. Денят ще започне с посещение на Боровец и разходка с кабинковия лифт до високите части на Рила, където младите хора ще имат възможност да се насладят на природата и да създадат нови приятелства", пишат от БФБаскетбол на официалния си сайт.

След това те ще бъдат специални гости на срещата между България и Нидерландия от Европейското първенство за жени до 20 години в дивизия B, която ще се играе на 5 юли в "Арена СамЕлион" от 18:00 часа. Преди началото на двубоя участниците ще се срещнат с националния отбор на България, ще направят обща снимка със състезателките, а на полувремето ще се включат в специална активност на игрището пред публиката.

В края на деня всички участници ще получат подаръци, сред които баскетболни топки и официални тениски, а програмата ще завърши с обща вечеря заедно с националките.

"Чрез инициативата Basketball For Good Българската федерация по баскетбол и FIBA Foundation за пореден път показват, че баскетболът е спорт за всички", добавят от централата.

Проектът има за цел да насърчи социалното приобщаване, да вдъхнови младите хора и да демонстрира, че големите международни спортни форуми могат да оставят трайно положително наследство за местните общности.

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