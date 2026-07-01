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  3. Балкан попадна в последната урна преди жребия за Еврокъп

Балкан попадна в последната урна преди жребия за Еврокъп

  • 1 юли 2026 | 09:39
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Балкан попадна в последната урна преди жребия за Еврокъп

Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан попадна в последната, осма урна преди жребия за турнира Еврокъп.

Разпределението на 32-ата участващи състава ще бъде направено на 8 юли (сряда) в Барселона (Испания).

Тимът на Балкан е в компанията на германския Скайлайнърс Франкфурт, полския Шльонск Вроцлав и латвийския Рига Зели.

Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29/30 септември, а в предишната седмица ще бъде даден и старт на надпреварата в Евролигата.

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