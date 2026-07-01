Леброн Джеймс със сантиментално послание към Лейкърс след раздялата

След осем сезона с Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс напусна отбора и отговори на прощалния им пост. Неговият престой при "езерняците" приключи точно преди отварянето на пазара на свободни агенти. Засега е ясно единствено, че Краля ще продължи кариерата си в НБА и през сезон 2026-27. От Лейкърс са искали Джеймс да остане, но водещият реализатор в историята на НБА е избрал да продължи кариерата си другаде. По време на престоя си в Ел Ей той спечели една титла и постави множество рекорди.

ЛеБрон Джеймс напуска Лейкърс преди новия сезон

Лейкърс публикуваха прощално съобщение в своя акаунт, съставено от снимки от осемте му години в Лос Анджелис, с краткото послание: „Благодарим ти, Леброн“. Джеймс го видя и отговори:

„Не, аз ви БЛАГОДАРЯ! Наистина беше чест да нося лилавото и златното 💜💛, докато се опитвах да продължа величието и наследството на тези преди мен! Надявам се, че съм накарал няколко души да се гордеят по време на престоя ми. 🙏😤👑“

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

"ЛеБрон Джеймс е един от най-великите спортисти в историята. Винаги ще бъдем благодарни за осемте му години с Лейкърс, включително титлата, до която ни изведе през 2020 година при най-тежките обстоятелства, които можехме да си представим, както и безбройните рекорди, които подобри в лилаво и златно. Желаем му най-доброто за бъдещето, както на, така и извън терена. Той винаги ще бъде част от семейството на Лейкърс", заяви бившата мажоритарна собственичка на отбора Джийни Бъс в публикацията, на която отговори Джеймс.

Джеймс завърши престоя си в Лос Анджелис, след като приключи своя 23-ти сезон в НБА и осми с Лейкърс. В последната си година той записа средно по 20.9 точки, 7.2 асистенции и 6.1 борби на мач.

С напускането на ЛеБрон Джеймс тимът на Лейкърс освобождава 52 милиона долара за заплати и ще се стреми да запълни позициите по крилото , както и ще търси нов играч на позиция център.

Неговото напускане повдига и въпроси относно сина му. Брони Джеймс остава в състава на Лейкърс, след като бе избран от отбора в драфта през 2024 г., но бъдещето му там сега е неясно след раздялата с баща му.

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