ЛеБрон Джеймс напуска Лейкърс преди новия сезон

ЛеБрон Джеймс остава в НБА и през сезон 2026-27, но е информирал Лос Анджелис Лейкърс, че клубът може да продължи напред без него, тъй като той ще играе на друго място. Информацията е на Шамс Чарания от ESPN.

Джеймс прекара последните осем сезона с „езерняците“, като помогна на отбора да спечели своята 17-а титла в НБА през 2020 г.

Breaking: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, his agent told @ShamsCharania. pic.twitter.com/3uYVROBrH1 — ESPN (@espn) June 30, 2026

Дори на 41 години, той остана един от елитните играчи в лигата през изминалия сезон, със средно по 20,9 точки, 6,1 борби и 7,2 асистенции. С негова помощ Лейкърс си осигуриха четвъртото място в Западната конференция и достигнаха до втория кръг на плейофите.

Със засилването на спекулациите, бъдещето на Леброн Джеймс и най-вероятните му дестинации се превърнаха в една от най-горещите теми в НБА. Очаква се няколко претенденти за титлата да проучат възможността за привличането на четирикратния шампион.

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Шокиращ ход на Леброн Джеймс към Голдън Стейт Уориърс може да се превърне в сериозна възможност. Според Брайън Уиндхорст от ESPN, очаква се „Воините“ да направят опит да финализират сделка за Джеймс още днес, въпреки че на този етап нищо не изглежда окончателно.

„Уориърс казаха на Джими Бътлър, че няма да го разменят. Мисля, че в момента фокусът е върху това дали могат да вземат Леброн Джеймс от Лейкърс. Това е нещо, което ще се опитат да направят днес“, съобщи Уиндхорст в предаването „Get Up“ по ESPN.

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Докато преговорите с Лос Анджелис Лейкърс не са напреднали особено от началото на междусезонния период, други отбори биха могли да се намесят, за да привлекат ЛеБрон за това, което потенциално може да бъде последният му етап в НБА.

Според вътрешния източник от НБА Брет Сийгъл от „ClutchPoints“, Голдън Стейт Уориърс вярват, че имат най-голям шанс да придобият ЛеБрон, ако той не подпише нов договор с Лейкърс.

„В Уориърс твърдо вярват, че са фаворити за привличането на ЛеБрон Джеймс, ако той напусне Лос Анджелис Лейкърс като свободен агент“, съобщава Сийгъл.

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„Отново, Голдън Стейт преследва ЛеБрон и това ще бъде най-добрият им шанс досега... ако приемем, че Джеймс изобщо би обмислил да приеме огромно намаление на заплатата, за да се присъедини към тях.“

„Това е голямо изискване – да преминеш от заплата от 50 милиона долара на 15 или 16 милиона долара за година, но все пак говорим за ЛеБрон.

„Той иска да печели в края на кариерата си и ако има играч, който може да си позволи това огромно намаление на заплатата и все пак да го компенсира с рекламни договори и бизнес начинания, това е ЛеБрон“, добави той.

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Снимки: Gettyimages