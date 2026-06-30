АСВЕЛ обяви официално трансфера на новата си звезда

Силвен Франсиско официално се присъедини към АСВЕЛ Вильорбан с 3-годишен договор, завръщайки се във Франция след пет години в чужбина. След изключителен сезон с Жалгирис, баскетболистът, избран в идеалния отбор на Евролигата, ще поведе новия проект на клуба под ръководството на собственика, президент и вече старши треньор Тони Паркър.

Bienvenue Sylvain Francisco ! 🫡🇫🇷



LDLC ASVEL est fier de vous annoncer la signature du meneur international français Sylvain Francisco pour les 3 prochaines saisons.



L’un des tous meilleurs joueurs d’Euroleague apportera toute son énergie, sa capacité à créer pour lui et les… pic.twitter.com/EzQQlEfIB2 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 30, 2026

По-рано днес Силвен Франсиско се сбогува с тима от Каунас чрез своя профил в Instagram.

Франсиско се завръща във Франция след 5 години, прекарани в Испания, Гърция, Германия и Литва.

Французинът направи звездна кампания с литовските шампиони, записвайки средно по 16.5 точки, 6.5 асистенции и 2.9 борби, като същевременно стреляше с почти 39% успеваемост от зоната за 3 точки.

В прощалното си послание към Жалгирис в Instagram, Франсиско написа:

"Трудно е да се опише с думи какво означават този клуб и този град за мен.

От момента, в който пристигнах в Каунас, почувствах нещо специално. Споделихме толкова много незабравими моменти заедно и никога няма да забравя онзи кош със сирената срещу Ритас, с който изравнихме серията. Моменти като този остават с теб завинаги.

Този сезон беше специален. Да завършим пети в Евролигата, да стигнем до плейофите, да се състезаваме с най-добрите отбори в Европа и да създадем спомени, които никой не може да ни отнеме – това беше невероятно пътешествие.

Но това, което ще запомня най-много, не е само баскетболът.

Невероятните фенове, които ни подкрепяха на всяка крачка, децата, които чакаха след мачовете само за снимка или автограф и всеки член на екипа, който ме накара да се чувствам като у дома от първия ден. Жалгирис е една от най-добрите организации в Европа и съм истински благодарен, че имах възможността да нося тази фланелка.

На моите съотборници, треньори, персонала и цялото семейство на Жалгирис – благодаря ви за всичко.

Тръгвам си с пълно сърце и спомени, които ще останат с мен завинаги. Каунас винаги ще има специално място в сърцето ми.

Това не е сбогом, а до скоро".

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Снимки: Imago