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Сан Антонио преподписа с важен играч

  • 30 юни 2026 | 16:50
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Сан Антонио преподписа с важен играч

Финалистът в НБА Сан Антонио Спърс ще задържи крилото Джулиан Шампени в състава си за още три години. Новият договор на 25-годишния американец ще му донесе 45 милиона долара през следващите три сезона. С това "Шпорите" запазват ключова фигура от отбора, достигнал до финалите през миналия сезон.

Шампени започна кариерата си в НБА с двупосочен договор с Филаделфия 76ърс през 2022 г., след като не беше избран в драфта през същата година. След само два мача за Сиксърс той беше освободен и подписа със Сан Антонио, довършвайки новобранския си сезон 2022/23 с тексасци. През 2023/24 той се превърна в титуляр за Спърс, а в следващите две кампании игра във всички възможни двубои през редовния сезон.

185-те му поредни участия в мачове от редовния сезон представляват втората най-дълга активна поредица в лигата след Микал Бриджис от Ню Йорк Никс, който е с 638.

В хода към финалната серия в НБА през сезон 2025/26 Шампени записа средни показатели от 11,1 точки, 5,8 борби и 1,5 асистенции. Той постави клубен рекорд за най-много тройки в един сезон – 195, както и за най-много отбелязани далечни стрелби в един мач – 11 срещу Ню Йорк Никс на 31 декември, като част от най-силното представяне в кариерата си. Така той се превърна в първия играч в историята на НБА с поне 36 точки, без да опита нито една стрелба от близка дистанция.

Роденият в Ню Йорк баскетболист беше важна част от състава, вдигнал трофея в Западната конференция през тази година, като в 23 плейофни мача стреля с близо 40-процентова успеваемост от тройката.

Братът-близнак на Джулиан – Джъстин Шампени, също играе в НБА, но за отбора на Вашингтон Уизардс.

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Снимки: Gettyimages

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