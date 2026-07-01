Първа тренировка за Национал

Днес, Национал (София) дава начало на подготовката за дебютния си сезон в Югозападната Трета лига. 23-ма футболисти ще излязат в 18:00 часа за първа тренировка. В хода на процеса, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Национал (София) – Миньор (Перник)

15 юли: Национал (София) – Септември (Симитли)

18 юли: Национал (София) – Рилски спортист (Самоков)

22 юли: Национал (София) – Пирин (Разлог)

25 юли: Национал (София) – ОФК Костинброд

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