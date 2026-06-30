Фратрия представи двама нови футболисти

Фратрия представи още двама нови футболисти в своя състав. Към “братлетата” се присъединяват Диего Гутиерес и Димитър Яръмов. Испанският халф пристига в тима от испанската трета дивизия, а крайният бранител за последно се подвизава в Беласица.

Фратрия взе юноша на градски съперник

Ето какво пишат от Фратрия:

Добре дошъл, Диего Гутиерес!

ФК Фратрия продължава целенасочено да се подсилва преди началото на новия сезон.

С удоволствие приветстваме в нашия клуб испанския полузащитник Диего Гутиерес, който пристига във Варна от испанската Трета дивизия.

25-годишният футболист, роден в Адехе, Испания, има солиден опит в испанския футбол. В кариерата си е защитавал цветовете на CD Marino, Albacete и Las Palmas, записал е участия в LaLiga 2, а до момента има 139 официални мача, 3 гола и 21 асистенции.

Убедени сме, че неговите качества, професионализъм и опит ще бъдат важна част от развитието на отбора през новия сезон.

Добре дошъл във Фратрия, Диего!

ДОБРЕ ДОШЪЛ ВЪВ ФРАТРИЯ, ДИМИТЪР ЯРЪМОВ!

ФК Фратрия продължава да изгражда конкурентен състав за новия сезон и с удоволствие приветства Димитър Иванов Яръмов в нашето семейство.

18-годишният десен бек пристига от Беласица (Втора лига), където натрупа ценен опит въпреки младата си възраст. Роден на 19 октомври 2007 г., Димитър е един от перспективните млади български футболисти на своя пост и идва във Варна с амбиция да се развива и да помогне на отбора.

Вярваме, че с труд, дисциплина и характер той ще направи следващата важна крачка в своята кариера с екипа на Фратрия.

Пожелаваме му здраве, успешен сезон и много победи с червено-белите цветове!

Добре дошъл във Фратрия, Димитър!

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