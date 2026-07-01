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Николай Ботев е новият треньор на Етрополе

  • 1 юли 2026 | 00:36
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Николай Ботев е новият треньор на Етрополе

Николай Ботев ще бъде новия старши треньор на Етрополе в предстоящите битки от Югозападна Трета Лига. Ботев ще съвместява и длъжността спортен директор в клуба.

Като състезател спортната му кариера преминава през академията на Христо Стоичков – Виляфранка, Литекс, където печели първо място на държавните ученически игри, и ЦСКА, с който печели Купата на България. С академията на Христо Стоичков Етрополе става шампион на България като капитан на отбора в елитната група до 17 години.

Николай Ботев е участвал в две европейски квалификации с националния отбор на България за юноши до 17 и юноши до 19 години, а през 2010 година бе на крачка от трансфер в английския Нотингам Форест.

В мъжкия футбол Ботев има над 100 мача във Втора Лига, като е бил част от отборите на Чавдар (Етрополе), Спартак (Варна), Ботев (Враца) и Спартак (Плевен). С отборите на Чавдар (Етрополе) и ПФК Етрополе има над 300 мача в Трета Лига и Областна група.

Като ръководител и треньор в академия “Христо Стоичков” Ботев интегрира методика в подготвителните групи. Водил е като старши треньор отборите на U13 и U11. Развива сътрудничество и съвместна дейност с академия ЦСКА София , Campeonia и редица платформи за индивидуални тренировки.

Първата тренировка за новия сезон на представителния тим на Етрополе ще бъде в сряда от 19:00 часа на стадион “Чавдар”.

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