Вавринка се сбогува с “Уимбълдън” след 4-часова битка с Беретини

Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с "Уимбълдън" след загуба от италианеца Матео Беретини в първия кръг със 7:6(7), 6:7(16), 6:7(7), 6:7(5) в маратонски мач, който се реши изцяло след четири тайбрека. Двамата се бориха под покрития покрив на корта в продължение на 4 часа и 15 минути.
41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.
Вавринка спечели първия сет след тайбрек, в който излъга съперника си от Италия с 9:7. Във втория сет сценарият се повтори, само драмата бе още по-голяма и двамата тенисисти пропуснаха по пет геймбола в тайбрека, преди италианецът да изравни след 18:16.
В третата част новото бе, че Варвинка и Беретини си размениха по един пробив, но отново се стигна до тайбрек, спечелен от по-младия италианец с 9:7.
И четвъртият сет предложи същата драма с тайбрек. Беретини стигна до три мачбола при 6:3, като пропусна първите два, но реализира третия за крайния успех.
Във втория кръг Матео Беретини ще срещне поставения под номер 20 в схемата на турнира Артюр Фис от Франция, който започна с победа срещу белгиеца Рафаел Колиньон със 7:5, 6:1, 6:3.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages