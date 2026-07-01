Вавринка се сбогува с “Уимбълдън” след 4-часова битка с Беретини

Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с "Уимбълдън" след загуба от италианеца Матео Беретини в първия кръг със 7:6(7), 6:7(16), 6:7(7), 6:7(5) в маратонски мач, който се реши изцяло след четири тайбрека. Двамата се бориха под покрития покрив на корта в продължение на 4 часа и 15 минути.

41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.

Matteo Berrettini ran after Stan Wawrinka to give him a Wimbledon towel to remember his last match at Wimbledon 🥹



“He’s a legend. He showed it today. Unbelievable player. Unbelievable competitor. I remember in 2014 I was playing the juniors here. I snuck in on Centre court and… pic.twitter.com/Zod44YMYEb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

Вавринка спечели първия сет след тайбрек, в който излъга съперника си от Италия с 9:7. Във втория сет сценарият се повтори, само драмата бе още по-голяма и двамата тенисисти пропуснаха по пет геймбола в тайбрека, преди италианецът да изравни след 18:16.

В третата част новото бе, че Варвинка и Беретини си размениха по един пробив, но отново се стигна до тайбрек, спечелен от по-младия италианец с 9:7.

И четвъртият сет предложи същата драма с тайбрек. Беретини стигна до три мачбола при 6:3, като пропусна първите два, но реализира третия за крайния успех.

Във втория кръг Матео Беретини ще срещне поставения под номер 20 в схемата на турнира Артюр Фис от Франция, който започна с победа срещу белгиеца Рафаел Колиньон със 7:5, 6:1, 6:3.

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Снимки: Gettyimages