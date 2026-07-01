Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Франция - Швеция
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

  • 1 юли 2026 | 00:45
  • 288
  • 0
България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

Волейболистите от националния отбор на България за младежи 22 години на практика отпаднаха от Европейското първенство в Португалия, след като записаха втора поредна загуба. Момчетата на селекционера Даниел Пеев допуснаха обрат и отстъпиха на връстниците си от Франция с 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25) във втората си среща от Група II на турнира, играна тази вечер в Албуфейра.

Така младите "лъвове" остават без победа и без спечелена точка в предварителната група, а съответно и без шансове да се класират за полуфиналите на ЕвроВолей 2026. Днес (1 юли) България ще изиграе последния си двубой от групата срещу Чехия. Мачът е от 17,00 часа българско време.

Най-резултатни за България станаха Жасмин Величков (2 блока, 37% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +8) и Костадин Козелов (5 блока! и 73% ефективност в атака - +11) съответно с 15 и 13 точки.

За Франция Ноа Дуфлос-Роси реализира 10 точки (1 блок, 2 аса, 37% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +2), а резервите Жоевен Уа-Бала и Томас Лапиер добавиха по 8 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25)

БЪЛГАРИЯ: Виктор Жеков 1, Огнян Христов 4, Жасмин Величков 15, Николай Иванов 6, Александър Николов 5, Костадин Козелов 13 - Ясен Петров-либеро (Константин Манолев 5, Ерик Георгиев, Томислав Русев 2, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ФРАНЦИЯ: Тео Марцлуф, Аделин Новачик 5, Ноа Дуфлос-Роси 10, Колин Кастелно 1, Бул Дутоа 6, Ян Лоренс 2 - Енцо Лопес-либеро (Жоевен Уа-Бала 8, Артюр Клайнянс 4, Гийом Респо, Томас Лапиер 8, Йорис Седдик 6, Океа Маре 6, Артюр Лубейре-либеро)

Старши треньор: СЛИМАНЕ БЕЛМАДИ.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

  • 30 юни 2026 | 15:55
  • 4382
  • 3
Две индивидуални отличия за волейболистите U18

Две индивидуални отличия за волейболистите U18

  • 30 юни 2026 | 15:48
  • 966
  • 0
Панатинайкос представи Николай Колев

Панатинайкос представи Николай Колев

  • 30 юни 2026 | 14:18
  • 738
  • 0
Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

  • 30 юни 2026 | 11:57
  • 2432
  • 0
Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

  • 30 юни 2026 | 11:53
  • 1279
  • 2
Симеон Добрев остава в Дунав (Русе)

Симеон Добрев остава в Дунав (Русе)

  • 30 юни 2026 | 11:48
  • 1130
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

  • 1 юли 2026 | 01:04
  • 7416
  • 80
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 23842
  • 85
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 58115
  • 254
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 40744
  • 33
Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

  • 30 юни 2026 | 21:23
  • 13620
  • 9
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 33091
  • 109