България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

Волейболистите от националния отбор на България за младежи 22 години на практика отпаднаха от Европейското първенство в Португалия, след като записаха втора поредна загуба. Момчетата на селекционера Даниел Пеев допуснаха обрат и отстъпиха на връстниците си от Франция с 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25) във втората си среща от Група II на турнира, играна тази вечер в Албуфейра.

Така младите "лъвове" остават без победа и без спечелена точка в предварителната група, а съответно и без шансове да се класират за полуфиналите на ЕвроВолей 2026. Днес (1 юли) България ще изиграе последния си двубой от групата срещу Чехия. Мачът е от 17,00 часа българско време.

Най-резултатни за България станаха Жасмин Величков (2 блока, 37% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +8) и Костадин Козелов (5 блока! и 73% ефективност в атака - +11) съответно с 15 и 13 точки.

За Франция Ноа Дуфлос-Роси реализира 10 точки (1 блок, 2 аса, 37% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +2), а резервите Жоевен Уа-Бала и Томас Лапиер добавиха по 8 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25)

БЪЛГАРИЯ: Виктор Жеков 1, Огнян Христов 4, Жасмин Величков 15, Николай Иванов 6, Александър Николов 5, Костадин Козелов 13 - Ясен Петров-либеро (Константин Манолев 5, Ерик Георгиев, Томислав Русев 2, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ФРАНЦИЯ: Тео Марцлуф, Аделин Новачик 5, Ноа Дуфлос-Роси 10, Колин Кастелно 1, Бул Дутоа 6, Ян Лоренс 2 - Енцо Лопес-либеро (Жоевен Уа-Бала 8, Артюр Клайнянс 4, Гийом Респо, Томас Лапиер 8, Йорис Седдик 6, Океа Маре 6, Артюр Лубейре-либеро)

Старши треньор: СЛИМАНЕ БЕЛМАДИ.

Снимки: CEV.EU

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