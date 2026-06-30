Зверев мина през три тайбрека на старта

Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев имаше труден старт на третия за годината турнир от Големия шлем "Уимбълдън", като все пак се наложи над белгиеца Александър Блокс с 6:4, 6:7(8), 7:6(5), 7:6(0). Германецът има алергия към тревата и призна, че се е затруднил, но направи достатъчно за успеха.

Зверев загуби в първия кръг на "Уимбълдън" миналата година от французина с мощен сервис Артюр Риндеркнеш и сблъсъкът с таланта Блокс изглеждаше изпълнен с опасности. Но той беше точен в ключовите моменти срещу 21-годишния съперник и успя да избегне повторение на отпадането от миналата година.

"Беше трудно", каза Зверев на корта. - Когато видях жребия, си помислих, че отново започвам срещу някой, който сервира с 225 км/ч и може да ти вземе ракетата от ръцете", добави той.

Зверев се нуждаеше от значително подобрените си защитни умения, за да остане в мача при много от атаките, докато Блокс взе втория гейм с тайбрек. Белгиецът имаше своите шансове в следващите два сета, но Зверев в крайна сметка извади точни удари, за да продължи напред и да си осигури мач във втори кръг срещу Валентен Роайе от Франция.

Zverev d. Blockx 6-4 6-7(8) 7-6(4) 7-6(0) at Wimbledon



Zverev gets his 8th consecutive win in Slams.



✅Won 11 of last 12 matches

✅39th win of 2026



The only Slam where he hasn't reached at least the quarterfinals



But he has Grand Slam Champ confidence now… let’s see.



🇩🇪 pic.twitter.com/naxd5zbf8r — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

"Просто се мъча на този красив корт по някаква причина", каза Зверев. - Това е най-голямата чест в тениса да играя на този корт. Все още понякога се мъча, не е тайна. Но се подобрявам. Ако успея да премина през първите два или три мача, се надявам да направя най-доброто представяне в кариерата си", добави той.

Без Карлос Алкарас тази година заради контузията на китката му, Зверев има възможност да завърши серията си от финали на турнири от Големия шлем, след като никога не е минавал по-далеч от четвъртия кръг на “Уимбълдън”. Той също така се опитва да постигне подвиг, който никой тенисист не е успявал – да спечели втора титла от Големия шлем веднага след като е вдигнал първата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google