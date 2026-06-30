Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев мина през три тайбрека на старта

Зверев мина през три тайбрека на старта

  • 30 юни 2026 | 22:52
  • 391
  • 0
Зверев мина през три тайбрека на старта

Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев имаше труден старт на третия за годината турнир от Големия шлем "Уимбълдън", като все пак се наложи над белгиеца Александър Блокс с 6:4, 6:7(8), 7:6(5), 7:6(0). Германецът има алергия към тревата и призна, че се е затруднил, но направи достатъчно за успеха. 

Зверев загуби в първия кръг на "Уимбълдън" миналата година от французина с мощен сервис Артюр Риндеркнеш и сблъсъкът с таланта Блокс изглеждаше изпълнен с опасности. Но той беше точен в ключовите моменти срещу 21-годишния съперник и успя да избегне повторение на отпадането от миналата година.

"Беше трудно", каза Зверев на корта. - Когато видях жребия, си помислих, че отново започвам срещу някой, който сервира с 225 км/ч и може да ти вземе ракетата от ръцете", добави той.

Зверев се нуждаеше от значително подобрените си защитни умения, за да остане в мача при много от атаките, докато Блокс взе втория гейм с тайбрек. Белгиецът имаше своите шансове в следващите два сета, но Зверев в крайна сметка извади точни удари, за да продължи напред и да си осигури мач във втори кръг срещу Валентен Роайе от Франция.

"Просто се мъча на този красив корт по някаква причина", каза Зверев. - Това е най-голямата чест в тениса да играя на този корт. Все още понякога се мъча, не е тайна. Но се подобрявам. Ако успея да премина през първите два или три мача, се надявам да направя най-доброто представяне в кариерата си", добави той.

Без Карлос Алкарас тази година заради контузията на китката му, Зверев има възможност да завърши серията си от финали на турнири от Големия шлем, след като никога не е минавал по-далеч от четвъртия кръг на “Уимбълдън”. Той също така се опитва да постигне подвиг, който никой тенисист не е успявал – да спечели втора титла от Големия шлем веднага след като е вдигнал първата. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнир във Франция

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнир във Франция

  • 30 юни 2026 | 23:13
  • 166
  • 0
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 37030
  • 26
Ден 2 на "Уимбълдън": всички резултати

Ден 2 на "Уимбълдън": всички резултати

  • 30 юни 2026 | 22:00
  • 17969
  • 5
Александър Василев продължава във II кръг в Троа

Александър Василев продължава във II кръг в Троа

  • 30 юни 2026 | 20:53
  • 1024
  • 0
Виктор Марков тръгна с победа в Монастир

Виктор Марков тръгна с победа в Монастир

  • 30 юни 2026 | 19:52
  • 502
  • 0
Ига Швьонтек започна защитата на титлата си на "Уимбълдън" с победа срещу Тейлър Таунсенд

Ига Швьонтек започна защитата на титлата си на "Уимбълдън" с победа срещу Тейлър Таунсенд

  • 30 юни 2026 | 18:20
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 54604
  • 231
Съставите на Франция и Швеция, Дешан е направил четири промени

Съставите на Франция и Швеция, Дешан е направил четири промени

  • 30 юни 2026 | 22:54
  • 2388
  • 10
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 21320
  • 83
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 37030
  • 26
Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

  • 30 юни 2026 | 21:23
  • 11899
  • 8
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 32183
  • 108