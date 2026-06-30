Малена Замфирова направи преход в Пирин докато се възстановява от контузия

Възстановяващата се от контузия най-добра българска сноубордистка Малена Замфирова направи днес уникален преход в Пирин с над 1000 метра положителна денивелация, съобщават от БФ Ски.

В групата за прехода от хижа Загаза до хижа Синаница, водена от националния треньор Анатолий Замфиров, бяха още състезатели от три различни представителни отбора - Биляна Замфирова (сноуборд), Аспарух Соколов и Михаил Варакаджиев (ски алпийски дисциплини) и Ерика Карабельова (таекуондо).

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Плътно до сестра си Малена бяха и нейните малки братя Андрей и Никола Замфирови.

Преходът до хижа Синаница е направен за два часа и половина като целта е групата да посрещне там 1 юли.

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Според Анатолий Замфиров, с показаното днес Малена е затвърдила мнението на лекарите, че се възстановява доста по-бързо от очакваното.

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