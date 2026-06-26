Лора Христова и Тервел Замфиров отличени с приза "Достойните българи 2026"

Бронзовите медалисти от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова и Тервел Замфиров бяха отличени с приза “Достойните българи 2026”. Инициативата е на вестник “24 часа, който за 23-та поредна година връчи отличията.

“Те получиха наградите си от Нели Ангелова - маркетинг директор на "Нестле" за Югоизточния пазар и директор корпоративни комуникации на "Нестле".

“Отличавате българите, които са пример, които вдъхновяват и ни показват, че достойнството е част от нашето ежедневие. Екипът на "24 часа" събра много истории за човечност и смелост, но и такива за таланта и за силата да преминеш напред, когато е най-трудно.

Признателна съм, че точно на мен се падна честта да наградя нашите олимпийски медалисти, усещам го като сигнал към мен и моя екип, с който опитваме да насърчим хората да осъзнаят колко е важно движението. Това са историите на Лора и Тервел, на техните успехи. Те показват, че е много важно децата да се срещнат със спорта възможно най-рано, както и че за да имаш медал, трябва много последователност и дисциплина,“ каза Нели Ангелова.

„Всяка награда за мен е от изключително значение, защото това е оценка на труда, който полагам всеки ден. Надявам се България да се гордее с мен и занапред,“ благодари Лора Христова.

„Давайте обич, труда си, времето си, защото, както пее Емил Димитров, "Ако си дал, значи не си живял напразно", добави Тервел Замфиров.

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