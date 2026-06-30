Националът Георги Татаров вече е волейболист на Алианц (Милано)

Италианският волейболен клуб Алианц (Милано) завърши окомплектоването на състава си за следващия сезон, като си осигури значително подкрепление в лицето на българския национал Георги Татаров. Световният вицешампион за 2025 г. вече има опит в италианската Суперлига с екипа на Юаса Батери (Гротадзолина), както и в турското първенство.

Роден през 2003 г. и висок два метра, Татаров носи в Милано талант, физическа мощ и международен опит въпреки младата си възраст. За сезон и половина с Гротадзолина) той записва 48 мача и 478 точки, като печели наградата за MVP при победата над Падуа през януари 2025 г. В италианския шампионат Георги три пъти преминава границата от 20 точки, като поставя личния си рекорд от 23 точки именно срещу Алианц (Милано) в залата Allianz Cloud през ноември 2024 г. – постижение, което изравнява миналия февруари при гостуването на Тренто.

Кариерата му започва в Арда (Кърджали), а после продължава в школата на ЦСКА, където играе от 2018 до 2022 г. Следват важни периоди в чужбина с Алтекма в Турция и Нарбон във Франция. През лятото на 2024 г. той се присъединява към Гротадзолина в Суперлигата, където остава до февруари 2026 г., преди да завърши сезона в Турция с Галатасарай под ръководството на италианския треньор Андреа Гардини.

Новият посрещач на Алианц (Милано), определян като подарък от президента Лучио Фузаро за феновете, има и впечатляваща визитка с националния отбор на България. В юношеските формации печели престижни индивидуални отличия: най-добър посрещач на Балканското първенство до 21 години през 2022 г., най-добър диагонал на Европейското първенство до 19 години през 2022 г. и на Европейското до 17 години през 2019 г. Колекцията му включва и множество международни медали, сред които злато от Балканските първенства през 2021 и 2022 г., сребро от EYOF до 19 години през 2022 г., както и сребърни медали от Световното първенство до 19 години и Европейското до 17 години през 2019 г.

С мъжкия национален отбор той бе ключова фигура и през лятото на 2025 г., което завърши със спечелването на сребърен медал от Световното първенство във Филипините. Татаров е универсален играч, способен да играе както като посрещач, така и като диагонал, и представлява качествено и перспективно попълнение за новия отбор на Алианц (Милано), воден от Гийермо Фаласка. Привличането на българския национал потвърждава амбициите на клуба да изгради конкурентен тим – млад, но вече с богат опит на най-високо ниво, готов да се бори за челните места в Суперлигата.

Първи думи на Георги Татаров като играч на Алианц (Милано):

В новата история на Алианц (Милано) са играли велики български шампиони, оставили важна следа – от Тодор Скримов до легендата Матей Казийски. Някой от тях вдъхновил ли е твоя стил на игра?

Със сигурност това са играчи, на които винаги съм се възхищавал. Опитвал съм се да взимам пример от тях и се надявам един ден да успея да достигна нивото на Скримов и Казийски, може би точно тук, в Милано.

В кариерата си в Суперлигата игра почти винаги като посрещач, но сме те виждали и като диагонал. На коя позиция се чувстваш най-комфортно?

Определено съм играл по-често като посрещач, но съм готов да помогна на отбора и на друга позиция, ако се наложи.

Присъединяваш се към изцяло обновен отбор, започвайки от новия треньор Гийермо Фаласка. Имал ли си вече възможност да разговаряш с него?

Да, вече проведохме един приятен първоначален разговор и обсъдихме малко предстоящия сезон. Разбира се, ще имаме възможност да се опознаем добре в залата в Милано.

Съставът е интересна комбинация от младост и опит, с ветерани като Робертланди Симон и Сантияго Ордуна редом до таланти като теб, Базил Дермо, и италианците Лука Поро, Дамяно Катания и Матео Икино, както и вече утвърдени играчи като Франческо Речине, Тетцуя Оцука, Габриеле Ди Мартино и Сепе Роти. Какво е мнението ти за отбора? Познаваш ли вече някого от новите си съотборници?

Вярвам, че сме добър микс от състезатели с различни характеристики. Отборът ни е сравнително млад, но имаме и поне двама играчи с огромен международен опит. Цялата среда е на изключително високо ниво, свикнала да се бори за важни цели в първенството и в европейските турнири. Мисля, че можем да изиграем един наистина позитивен сезон.

Познаваш ли вече Милано като град? Какви са спомените ти от мачовете срещу Алианц (Милано)?

Не мога да кажа, че вече познавам града, но много ми харесва залата Allianz Cloud и атмосферата, която усетих, когато играх срещу Милано.

Как ще прекараш лятото? Ще участваш ли на Европейското първенство с националния отбор на България, воден от Джанлоренцо Бленджини?

Да, в момента съм с националния отбор и се подготвям за предстоящите международни ангажименти.

Разкажи ни нещо за себе си извън игрището.

Обичам да прекарвам време със семейството и приятелите си. Харесва ми да гледам филми и сериали, както и да играя видеоигри.

Аз съм много земен човек. Нямам специални хобита, а в свободното си време обичам да бъда със семейството и приятелите си, да се храня добре и да се наслаждавам на живота в многобройните му аспекти.

Има ли съобщение, което искаш да изпратиш на феновете на Алианц (Милано)?

Разбира се, скъпи фенове на Милано, нямам търпение да усетя цялата енергия, която ще донесете на нашите мачове. Ще се видим скоро!

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