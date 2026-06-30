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Две индивидуални отличия за волейболистите U18

  • 30 юни 2026 | 15:48
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Две индивидуални отличия за волейболистите U18

Две индивидуални отличия грабнаха българските национали от тима под 18 години, които триумфираха с трофея на Балканиадата в Черна гора.

Най-добър разпределител стана Никола Великов. За Най-полезен състезател (МВП) бе отличен Павел Дженев.

И двамата имаха страхотни изяви в срещите от надпреварата и заслужено спечелиха наградите.

Три награди получи отборът на домакините от Черна гора - за Най-добър посрещач и Най-добър централен блокировач, както и за Феърплей.

По една статуетка взеха вторият Турция, четвъртия Сърбия и петия Румъния.

България U18 спечели Балканиадата в Черна гора
България U18 спечели Балканиадата в Черна гора

Ето как изглежда Идеалният отбор на надпреварата:

MVP: Павел Дженев (България)

Най-добър разпределител: Никола Великов (България)

Най-добър посрещач: Вук Станоевич (Черна гора)

Най-добър център: Вукота Челебич (Черна гора)

Най-добър диагонал: Габриел Кабангу (Турция)

Най-добро либеро: Валерин Верций (Румъния)

Феърплей: Вук Станоевич (Черна гора)

Класиране:

1. БЪЛГАРИЯ

2. Турция

3. Черна гора

4. Сърбия

5. Румъния

6. Гърция

7. Косово

8. Молдова

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