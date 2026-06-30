Две индивидуални отличия за волейболистите U18

Две индивидуални отличия грабнаха българските национали от тима под 18 години, които триумфираха с трофея на Балканиадата в Черна гора.
Най-добър разпределител стана Никола Великов. За Най-полезен състезател (МВП) бе отличен Павел Дженев.
И двамата имаха страхотни изяви в срещите от надпреварата и заслужено спечелиха наградите.
Три награди получи отборът на домакините от Черна гора - за Най-добър посрещач и Най-добър централен блокировач, както и за Феърплей.
По една статуетка взеха вторият Турция, четвъртия Сърбия и петия Румъния.
България U18 спечели Балканиадата в Черна гора
Ето как изглежда Идеалният отбор на надпреварата:
MVP: Павел Дженев (България)
Най-добър разпределител: Никола Великов (България)
Най-добър посрещач: Вук Станоевич (Черна гора)
Най-добър център: Вукота Челебич (Черна гора)
Най-добър диагонал: Габриел Кабангу (Турция)
Най-добро либеро: Валерин Верций (Румъния)
Феърплей: Вук Станоевич (Черна гора)
Класиране:
1. БЪЛГАРИЯ
2. Турция
3. Черна гора
4. Сърбия
5. Румъния
6. Гърция
7. Косово
8. МолдоваДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google