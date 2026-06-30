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  3. Лиа Каратанчева стартира с убедителна победа на турнир в Нидерландия

Лиа Каратанчева стартира с убедителна победа на турнир в Нидерландия

  • 30 юни 2026 | 15:21
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Лиа Каратанчева стартира с убедителна победа на турнир в Нидерландия

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната българка записа убедителен успех с 6:2, 6:0 над представителката на домакините Джой де Зеу, която участва в основната схема с „уайлд кард". Срещата продължи 72 минути.

Каратанчева започна силно двубоя и поведе с 3:0 в първия сет. След 4:2 тя наложи пълно превъзходство, като спечели осем поредни гейма и без проблеми затвори мача. Във втория кръг българката ще се изправи срещу деветата поставена в схемата Витория Паганети (Италия).

Каратанчева ще участва и в турнира на двойки. Заедно с хърватката Ива Приморац Павичич тя ще срещне във първия кръг вторите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Нина Варгова (Словакия).

Друга българска представителка – Диа Евтимова, която намери място в основната схема като „щастлива губеща", отпадна още на старта. Тя загуби от датчанката Ема Кампер Малмкяер с 2:6, 6:4, 3:6 след 2 часа и 16 минути игра.

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