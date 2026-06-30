България стартира със загуба на финалите на най-добрите осем отбора при юношите до 14 г. в Европа

Националният отбор на България за юноши до 14 години отстъпи с 1:2 победи пред поставения под №1 Швейцария в първия си мач от финалите на Европейската отборна лятна купа във Валенсия (Испания). В турнира участват осемте най-добри отбора на континента.

След поражението българският тим ще продължи участието си в срещите за разпределение на местата от пето до осмо. Петият в крайното класиране ще си осигури последната квота за Световното първенство.

Във вторник България ще се изправи срещу отбора на Португалия. При успех нашите национали ще играят срещу победителя от двубоя между Румъния и Полша в решаващ спор за петото място и място на световните финали.

В първата среща на сингъл Емил Алексиев загуби с 2:6, 4:6 от Йонас Ваелти. След това Бруно Дженев отстъпи с 3:6, 4:6 пред Ричард Мичъл, който е лидер в ранглистата на Тенис Европа до 14 години при юношите. В мача на двойки Алексиев и Дженев спечелиха с 4:2, 2:4, 12:10.

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", София), с капитан Христо Валеов.

Въпреки поражението, младите български тенисисти запазват шансове да завършат на пето място, което би им донесло участие на Световното първенство.

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