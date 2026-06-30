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Панатинайкос представи Николай Колев

  • 30 юни 2026 | 14:18
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Панатинайкос представи Николай Колев

Лятото е в разгара си, а с него и трансферната активност във волейболния свят. Гръцките клубове са особено дейни, като Панатинайкос (Атина) привлече българския централен блокировач Неколай Колев.

Клубът официално обяви привличането на българския волейболист Николай Колев. Роденият на 15 ноември 1995 г. в България състезател ще подсили състава на „детелините“.

„Много съм щастлив, че ще играя за исторически отбор като Панатинайкос. Идвам, за да дам 100% от себе си на всяка тренировка и във всеки мач, за да постигнем целите си. Готов съм за новото предизвикателство и нямам търпение да се срещна с нашите фенове и да играя на стадиона“, заяви Колев пред официалния сайт на клуба.

В изявление на www.pao1908.com, Николай Колев отбеляза следното: „Много съм щастлив да се присъединя към Панатинайкос, един от най-големите клубове в Гърция. За мен означава много, че гръцките шампиони искаха да бъда част от отбора им и го виждам като знак за доверие в мен, както като спортист, така и като човек.“

Целите в клуб като Панатинайкос винаги са ясни - да спечелим всеки трофей. Знам, че гръцкото първенство става все по-силно с всяка изминала година, но вярвам, че имаме качествата да постигнем амбициите си.

Лично аз ще давам всичко от себе си всеки ден, за да представям този клуб по най-добрия възможен начин. Знам колко много означава Панатинайкос за своите фенове и нямам търпение да ги видя отново — този път с тяхна подкрепа за мен и нашия отбор. Заедно се надявам да отпразнуваме много успехи този сезон.

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